Os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (UB) e do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), enviaram um ofício para reforçar a criação do consórcio do transporte e pedir a prorrogação por mais 90 dias da suspensão do reajuste das tarifas de ônibus do Entorno do Distrito Federal. O documento assinado em conjunto foi encaminhado, na quarta-feira (20), ao ministro dos Transportes, Renan Filho, e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).\nCaso o pedido não seja aceito pelos órgãos, a tarifa deve aumentar em 2,91% e a cobrança extra passa a valer neste sábado (23). Na justificativa, os dois governadores alertam sobre os prejuízos para a população e, consequentemente, à economia da região. Ao POPULAR, a assessoria de imprensa do governo de Goiás destacou que em fevereiro houve o anunciou do reajuste, mas por intervenção de Goiás e do DF o governo federal manteve o preço das passagens sem aumento por seis meses.