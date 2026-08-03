O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, e seu vice, Gilberto Kassab, também presidente nacional do partido, participaram da convenção estadual da sigla no Rio Grande do Sul. O evento definiu Ernani Polo para disputar o cargo de vice-governador do Estado na chapa de Gabriel Souza (MDB), capitaneada pelo governador Eduardo Leite.\nCaiado voltou a criticar o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) de forma simultânea, ao afirmar que o Brasil passa por uma “síndrome de Estocolmo” ao estar “sequestrado pelos dois rejeitados”.\n“O Brasil está como aquele fato específico que aconteceu em Estocolmo, chamada síndrome de Estocolmo, aonde as pessoas passaram a ter uma convivência com sequestradores. O Brasil hoje está sequestrado pelos dois rejeitados. O maior percentual hoje é dos dois candidatos (Lula e Flávio). Todos os dois têm 50% de rejeição. Ora, se um candidato tem 50% de rejeição, o Brasil não pode optar por um deles”, disse o presidenciável.