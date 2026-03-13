O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), comemorou, nesta quinta-feira (12), os resultados alcançados pela Saneago durante a sua gestão. Em mais um discurso com tom de despedida, Caiado lembrou que deixará o governo em menos de 20 dias, quando irá se desincompatibilizar com o objetivo de disputar a Presidência da República. “Eu estou entregando para o Daniel Vilela (MDB) outro estado. Estou entregando para o Daniel Vilela outra Saneago. Estou entregando para o povo goiano outro momento”, afirmou.\nCaiado recebeu a diretoria da Saneago para reunião no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, quando foi feita a apresentação do balanço de 2025. A estatal registrou investimentos de R$ 1,08 bilhão (R$ 980,4 milhões da Saneago e R$ 100,3 milhões da parceria BRK Ambiental) em 2025 e lucro líquido de R$ 669 milhões. Caiado enalteceu os números de seu mandato e destacou o histórico da empresa, apontando os resultados negativos de lucro líquido baixo ou negativo registrado em gestões anteriores (como o prejuízo de R$ 358 milhões de 2015).