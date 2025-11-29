Prestes a completar oito meses do lançamento da pré-candidatura à Presidência da República, o governador Ronaldo Caiado (UB) têm enfrentado novas dificuldades para viabilizar o seu projeto. Para aliados ouvidos pela reportagem, além do alto nível de desconhecimento e baixa intenção de votos, a falta de apoio político na federação União Progressista e entre partidos de direita se intensificou, desde o evento isolado da cúpula nacional, realizado em abril, em Salvador (BA).\nApesar da meta de realizar intensa agenda política ao longo do ano, com foco em encontros para mobilizar as bases regionais do UB, principalmente nos estados onde tem menor entrada, a rotina do governador fora de Goiás ficou restrita ao atendimento a convites para participação em debates e palestras sem caráter partidário ou de pré-campanha. A avaliação de articuladores caiadistas é de que o goiano “fez o possível”, já que a previsão inicial foi “atrapalhada pela crise no partido”.