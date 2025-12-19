O governador Ronaldo Caiado (UB) escolheu a procuradora de justiça Laura Maria Ferreira Bueno para o cargo de desembargadora no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), na vaga destinada ao Quinto Constitucional, que destina ⅕ das vagas para membros do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Goiás.\nDe acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo de Goiás, o anúncio ocorreu nesta quinta-feira (18/12), durante encontro no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.\nA nomeação vem da lista tríplice formada pelo Órgão Especial do TJGO, que foi encaminhada ao governador na última sexta-feira (12) pelo presidente da Corte, desembargador Leandro Crispim.\nA lista tríplice teve origem na lista sêxtupla definida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e enviada ao Tribunal de Justiça em novembro deste ano. A nova desembargadora ocupará a vaga aberta com a aposentadoria da desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, ocorrida em outubro deste ano.