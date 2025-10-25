O governador Ronaldo Caiado (UB) decidiu nomear o advogado Augusto Ventura, presidente da associação mantenedora da UniEvangélica, para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). O anúncio oficial será ao meio-dia deste domingo (26), mas Caiado já comunicou a decisão à cúpula do tribunal.\nA escolha ocorre 23 dias depois de o governador receber a lista tríplice da advocacia, que tinha também os nomes de Luciano Hanna e Ricardo Baiocchi. Ventura, que já havia entrado em outras listas desde 2018, assumirá a vaga de Nicomedes Borges, que antecipou a aposentadoria em abril, em articulação para que seu filho Breno Borges ganhasse a cadeira.\nCNJ mantém suspenso adicional de férias de 60% dos magistrados\nÚnica mulher a presidir o Tribunal Eleitoral de Goiás, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco anuncia aposentadoria