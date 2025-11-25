O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passou, nesta segunda-feira (24), por ablação por cateter para tratamento da fibrilação atrial, um procedimento usado para tratamento de arritmia. O governo estadual informou, em nota, que a intervenção foi bem sucedida.\nCaiado recebeu a visita de familiares e está acompanhado das três filhas e da primeira-dama, Gracinha Caiado. O secretário de Saúde de Goiás, Rasível Santos, também esteve com o governador. Santos disse que Caiado está se recuperando bem, se alimentou, já despachou assuntos do governo nesta segunda e atendeu ligações. O vice-governador, Daniel Vilela (MDB), conversou com Caiado por telefone.\nO POPULAR mostrou que, segundo aliados, o governador começou a reclamar de desconforto no peito na manhã de sábado (22). Havia previsão de Caiado participar de um painel, por volta de meio-dia, na 1ª Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial de Goiás - etos.IA, em Goiânia, mas ele decidiu cancelar a agenda. No início da tarde de sábado, Caiado embarcou para São Paulo.