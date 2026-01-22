O governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou nesta quarta-feira (21) a ampliação das conversas para filiação a outro partido que possa abrigar a pré-candidatura própria a presidente da República e que tomará a decisão até o prazo final de filiações, no dia 4 de abril. A retomada da articulação foi confirmada pelo gestor em entrevistas concedidas em Brasília, depois de manter novos diálogos, por telefone, com o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, e com o senador Flávio Bolsonaro (PL).\nCaiado não detalhou o conteúdo da tratativa com o dirigente partidário, mas definiu que, independente da posição a ser anunciada por Rueda, seguirá com o processo de aproximação com outras legendas. O governador negou qualquer possibilidade de abrir mão do próprio projeto para apoiar a pré-candidatura do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e relatou ter confirmado, durante conversa com Flávio, a defesa pelo lançamento de múltiplas candidaturas de direita no primeiro turno.