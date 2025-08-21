Para 31% dos eleitores brasileiros, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), está agindo mal diante das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. O dado é da pesquisa Genial/Quaest, publicada na quarta-feira (20). O levantamento também mostra que, para 16%, as ações de Caiado estão certas. Diante do nome do goiano, 53% não souberam ou não responderam à pesquisa.\nO índice de desconhecimento foi destacado pelo governador. “O que a pesquisa mostra é que a maioria dos entrevistados (53%) não soube responder sobre o meu posicionamento na questão tarifária, talvez até por desconhecer as atitudes que eu tomei para enfrentar as sanções do governo Trump”, disse, em nota. Caiado argumentou que Goiás foi pioneiro com a criação de fundos para ajudar os setores econômicos afetados e abriu diálogo com autoridades dos EUA “para mostrar o equívoco da taxação sobre nossos produtos”.