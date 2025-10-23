O governador Ronaldo Caiado (UB) retomou nesta quarta-feira (22) ataques ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas apresentou, pela primeira vez, críticas a posicionamentos adotados por direitistas e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para Caiado, ações como a defesa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e a articulação favorável ao tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros prejudicaram todo o campo político na disputa ao Palácio do Planalto.\n“Está certo, não vou tirar também, tá bem, a culpa das burrices que foram praticadas pelo nosso campo político, não vou omitir isso também. Pelo amor de Deus, né? Se continuar desse jeito também não tem é santo que também faça a gente poder ganhar uma eleição. Agora, vamos reconhecer que erramos” , afirmou Caiado.