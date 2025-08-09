A escalada de radicalização do discurso efetivada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) nas últimas semanas, com maior intensidade após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), representa estratégia pragmática na tentativa de viabilizar a própria pré-candidatura a presidente da República. Cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR consideram a postura “inevitável”, neste momento, mas indicam que ela encontra limite de resultados e trará novos desafios ao goiano ao longo da pré-campanha.\nDepois de se descolar dos bolsonaristas enquanto manteve a defesa da atuação jurídica dentro da ação penal contra Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal (STF), Caiado passou a atacar diretamente a Corte e o ministro Alexandre de Moraes.\nO avanço em um discurso extremista representa adoção de estratégia indispensável para quem busca se apresentar como candidato de direita à presidência, segundo avalia a cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mayra Goulart. Segundo ela, o processo é verificado também entre outros governadores e pré-candidatos, como Romeu Zema (Novo/MG), Tarcísio de Freitas (Republicanos/SP) e Ratinho Junior (PSD/PR).