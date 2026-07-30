Buscando atrair o eleitorado do Entorno do Distrito Federal aos projetos governistas, o candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, esteve em encontro, nesta quarta-feira (29), em Brasília, com ao menos 11 prefeitos da região e outras lideranças políticas, reforçando discurso em tom eleitoral de apoio aos pré-candidatos ao governos de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e do Distrito Federal, José Roberto Arruda (PSD), além das chapas majoritárias.\nNo ato, Caiado, afirmou que ambos têm competência para garantir a “integração” dos dois estados, dedicou boa parte dos quase 18 minutos de fala para citar de forma categórica as obras de sua gestão em cidades como Águas Lindas, Valparaíso, Novo Gama, Planaltina de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia, Santo Antônio e Formosa e comparar a atual situação com o quadro de governos anteriores.