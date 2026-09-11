-novo_caiado_gado (1.3455049)\nO ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República, fez um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (11) para mostrar sua recuperação no hospital em São Paulo e brincou ao dizer que é “galo de terreiro” (veja o vídeo acima). Internado desde quinta-feira (10), ele foi diagnosticado com pneumonia após exames de tomografia.\nNo vídeo, gravado durante uma visita da esposa e candidata ao Senado, Gracinha Caiado (UB), Caiado afirmou que está bem e que pretende deixar o hospital no domingo (13).\nMinha gente, eu tive esse percalço aí, mas vocês sabem que aqui é galo de terreiro, né gente? É acostumado do sol e da chuva aí. Isso aí eu superarei. E segunda-feira (14) vocês vão estar me acompanhando no nosso debate paralelo, onde nós vamos discutir realmente todos os assuntos do país”, afirmou.