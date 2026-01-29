O governador Ronaldo Caiado ganhou fôlego na pré-candidatura à Presidência da República e o PSD, destaque com fortalecimento no xadrez da disputa ao Planalto, com a filiação do goiano anunciada na noite de terça-feira (28), mas a avaliação no meio político é que o cenário segue muito aberto tanto na eleição presidencial como em Goiás.\nO dia seguinte ao movimento de Caiado, que pegou partidos e atores políticos de surpresa, foi de dificuldade em prever o quadro das disputas. Nove meses depois do lançamento oficial da pré-candidatura, o governador deixou o União Brasil, partido federado ao PP, que nunca chegou a bancar para valer a pré-campanha do goiano (veja quadro).\nLeia a matéria do g1 Goiás: Caiado anuncia filiação ao PSD: 'contribuir com a construção nacional na eleição de 2026'\nO PSD anunciou que a definição do nome à Presidência ocorrerá em 15 de abril. Há quem aposte que o governador terá dificuldades de ser o escolhido no partido que já tem as pré-candidaturas de Ratinho Júnior (governador do Paraná) e Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul). Por outro lado, aliados de Caiado acham que o goiano se diferencia pelo apetite em ser candidato e acreditam em sinais dentro do PSD de que Ratinho e Eduardo tentariam o Senado em seus estados.