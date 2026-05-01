Diante da aprovação de 84% do seu governo em Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que o sentimento é de “dever cumprido”. O ex-governador deixou a gestão no final de março, depois de sete anos e três meses de mandato, e é pré-candidato a presidente da República. O vice, Daniel Vilela (MDB), assumiu o governo e vai disputar a reeleição. O índice de 84% foi divulgado nesta quinta-feira (30) em rodada da pesquisa Genial/Quaest.\nDe acordo com o levantamento, 11% desaprovam a gestão e 5% não sabem ou não responderam. Na comparação com a última rodada, em agosto de 2025, houve apenas variação dentro da margem de erro, de 3 pontos porcentuais. Na época, o índice de aprovação era de 88%. Outros 9% desaprovam a gestão e 3% não souberam ou não responderam. “Isso demonstra que entre as pessoas que aprovam o meu governo, um grande porcentual não votou em mim. É o que eu falo, a gente mede o governo, não é quando entra… existe uma expectativa, existe um sonho, existe uma empolgação. Você mede um governo no final dele, quando sai”, disse Caiado.