O governador Ronaldo Caiado (UB) lamentou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e negou que tenha havido tentativa de golpe no processo que levou aos atos de 8 de janeiro de 2023. O governador, no entanto, rejeitou os ataques diretos contra a Corte e defendeu a convivência democrática entre os Poderes, mesmo quando há discordância sobre as decisões judiciais.\nCom o posicionamento, Caiado se afasta do discurso adotado por apoiadores do ex-presidente, inclusive o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), que intensificaram as acusações sobre suposta “ditadura do Judiciário”, com “perseguição política” a Bolsonaro em “tribunal de exceção”.\nO governador se posicionou em nota oficial, publicada no início da noite desta quinta-feira (11), mas também respondeu sobre a condenação e seus impactos políticos em entrevista a veículos do grupo A Tarde, em Salvador, onde participou do 3° Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, em que falou sobre o agronegócio.