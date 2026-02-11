Na primeira pesquisa Genial/Quaest da corrida à Presidência da República depois de se filiar ao PSD, o governador Ronaldo Caiado aparece com 4% de intenções de voto, sem variação sobre o levantamento anterior, de janeiro, quando pontuava de 3% a 5%. A pesquisa deste mês é também a primeira em que o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não aparece, já que ele se colocou fora da disputa após a entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL).\nA pesquisa mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) variando de 35% a 39% e Flávio Bolsonaro, de 29% a 33%, a depender dos cenários de primeiro turno. O resultado reforça o cenário de polarização entre os dois. As simulações incluem oito nomes na disputa ao Planalto.\nEntre os três pré-candidatos do PSD, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, aparece mais bem posicionado, variando de 7% a 8% de intenções de voto. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), tem de 3% a 4%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), outro nome da centro-direita na disputa, aparece com 4%.