O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), manterá a pré-candidatura à Presidência mesmo após Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, oficializar que também disputará o cargo. Segundo apuração do g1 Goiás, a assessoria de Caiado confirmou que ele segue na corrida.\nO anúncio da pré-candidatura foi feito por Eduardo Leite nesta sexta-feira (6) por meio da própria rede social. Na postagem, junto com o anúncio, ele reúne uma série de propostas com o nome “Manifesto ao Brasil”. A publicação já reúne mais de 25,8 mil curtidas e 1,8 mil comentários.\nNa publicação, Eduardo Leite diz que o Brasil está dividido. “O Brasil permanece dividido, fragmentado, excessivamente concentrado em disputas ideológicas e paroquiais que não produzem solução. Enquanto outras nações formulam estratégias para 20, 30, 50 anos, nós ainda estamos discutindo o dia seguinte”, escreveu no Manifesto ao Brasil.