O governador Ronaldo Caiado (UB) manteve praticamente estável a proporção de eleitores goianos que apontam “merecimento” para eleger um sucessor na eleição de 2026. Segundo a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta sexta-feira (22), 73% dos entrevistados avaliam que Caiado “merece” ter sucesso na indicação do próximo governador do estado.\nO índice é resultado de oscilação negativa, dentro da margem de erro, em comparação com os números de fevereiro, quando 75% faziam a mesma indicação. A pesquisa também apontou a manutenção de cenário com o vice-governador Daniel Vilela (MDB), que assumirá a gestão até abril e tem o apoio de Caiado para disputar a reeleição em outubro do próximo ano, numericamente à frente.\nDo total de 1.104 eleitores consultados, em entrevistas face a face com questionários estruturados, 18% consideram que o governador não merece eleger o sucessor e 6% não souberam ou não responderam. O número de negativas subiu no limite da margem de erro, que é de 3 pontos porcentuais, já que eram 18% na rodada anterior.