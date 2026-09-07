O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República, minimizou nesta segunda-feira (7) o risco de o bolsonarismo ameaçar a candidatura à reeleição de Daniel Vilela (MDB) ao governo de Goiás. O senador Wilder Morais (PL) é o candidato ao Palácio das Esmeraldas apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nCaiado afirmou fazer sua própria “pesquisa” nas ruas de Goiânia e disse, sem citar nomes, que os adversários de Daniel são “despreparados”. “Eu chego na porta do prédio, aí eu pergunto o pessoal todo: ‘Vem cá, como é que está aí no ônibus?’ Olha aí, Caiado, tá bom, o Daniel vai ganhar no primeiro turno”, disse o ex-governador, em resposta a pergunta do POPULAR em entrevista coletiva após o desfile cívico de 7 de Setembro, na Avenida Tocantins, no Centro de Goiânia.\nAo responder sobre a informação publicada pelo Giro de que integrantes da base governista temem o crescimento da força bolsonarista no Estado e cobram mais da sua presença na campanha local, Caiado disse que o que vai pesar na eleição é a questão da “autoridade moral”. E atacou os adversários de Daniel, sem citá-los, dizendo que um deles é “extremamente raivoso”, e o outro, incapaz de “concluir uma frase”. Ao fazer as comparações, Caiado então destacou a “tranquilidade” de Daniel.