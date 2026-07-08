O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), modulou a tônica da pré-campanha nesta terça-feira (7) ao publicar vídeo com trechos de discurso em que apresenta ataques ao senador e também pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Depois de evitar conflitos diretos com o adversário, o goiano elevou o tom da disputa pelo eleitorado de direita.\nNa postagem, Caiado resgata o envolvimento do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o caso do Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O episódio relacionado à busca de Flávio por R$ 134 milhões para financiar o filme “Dark Horse”, sobre a vida do pai, atingiu politicamente o senador. O ex-governador ainda retomou no vídeo a contraposição entre sua gestão na segurança pública e as posturas dos principais adversários da corrida ao Palácio do Planalto.