O candidato do PSD à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), disse nesta quarta-feira (26) que alterações na Previdência Social não impactam no equilíbrio fiscal do País e que não estão entre as prioridades de seu possível governo. Repetindo o discurso apresentado na sabatina no Jornal Nacional na terça-feira (25), Caiado afirmou, em entrevista conjunta da rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico, que decidirá em detalhes as medidas para ajuste fiscal somente depois de vencer as eleições.\n“Vocês se lembram quando (o ex-presidente) Michel Temer recebeu o governo (agosto de 2016)? O buraco (nas contas públicas) era dez vezes maior. Como você vai exigir de um governante que tenha a maneira detalhada, minuciosa, de cada projeto, se ele não tem as informações?”, disse Caiado ao ser cobrado por explicações sobre possíveis medidas.