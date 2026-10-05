"Não venci, mas caí de pé", disse o ex-governador e candidato a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) em entrevista coletiva na Praça Cívica na noite deste domingo (4), ao destacar a vitória de aliados em Goiás. Ele criticou a polarização e as decisões do Judiciário na campanha presidencial e disse que discutirá com o partido a posição no segundo turno.\nCaiado ressaltou a terceira vitória do grupo no primeiro turno, com a reeleição do governador Daniel Vilela (MDB), e a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) no Senado.\nO pessedista também disse que apresentou o melhor plano de governo para o Planalto e reclamou da falta de debate entre os candidatos na disputa.\nWilder reconhece derrota e garante que fará oposição: 'vamos cobrar'\nLula e Flávio Bolsonaro vão disputar o 2° turno para a Presidência