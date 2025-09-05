O governador Ronaldo Caiado (UB) negou nesta quinta-feira (4) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tenha assumido o protagonismo da articulação pela anistia aos participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023 e réus no processo sobre tentativa de golpe como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Questionado pelo POPULAR sobre os recentes movimentos do colega, Caiado lembrou que ele próprio e outros governadores já têm se posicionado sobre o tema e também mobilizado bancadas no Congresso Nacional.\nCom atuação mais direta como pré-candidato a presidente em 2026, Tarcísio passou dois dias em Brasília articulando a inclusão do assunto na pauta do Legislativo com parlamentares, presidentes de partidos e lideranças políticas. Na volta a São Paulo, na noite de quarta-feira (3), tratou do mesmo assunto em jantar com o pastor Silas Malafaia, investigado por obstrução de Justiça.