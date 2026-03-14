Caiado oficializa migração para o PSD em evento realizado em Jaraguá (Diomício Gomes / O Popular)\nO governador de Goiás, Ronaldo Caiado, assinou sua ficha de filiação ao Partido Social Democrático (PSD) na tarde deste sábado (14), ao lado do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, durante o primeiro encontro da base aliada, realizado na cidade de Jaraguá.\nAlém de Caiado, o PSD também conta com os governadores Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS) como pré-candidatos à Presidência da República.\nQuestionado sobre a informação de que o partido já teria definido Ratinho como candidato oficial ao Planalto, Kassab afirmou que ainda não há decisão tomada, e reforçou que os três governadores são potenciais nomes da legenda. Disse ainda que a definição será tomada de forma compartilhada com os quadros do partido.