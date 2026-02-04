O governador Ronaldo Caiado (PSD) participa nesta quarta-feira (04) de reunião organizada pelo governo dos Estados Unidos, com ministros e representantes de 20 países, para debater a formação de aliança voltada à segurança das cadeias globais dos minerais críticos. O encontro marca a busca da administração de Donald Trump por aproximação informal com estados detentores dos insumos no Brasil, sem conexão diplomática com o governo federal.\nApesar de ter sido convidado, o Ministério das Relações Exteriores não participará do evento. “Se Deus quiser, ainda neste governo, nós vamos avançar ali pra fazer toda uma avaliação mineral do nosso subsolo e também do nosso aquífero. É isso que infelizmente o governo federal não se preocupa em fazer. Não alavanca essa área que é tão importante e que hoje é o grande determinante do avanço que o mundo todo está enxergando, essa necessidade, que só o Brasil não tem uma política para isso”, afirmou o governador em vídeo ao lado do secretário-geral do Governo, Adriano da Rocha Lima, postado na redes sociais já em um dos eventos preparatórios que ocorrem nos EUA.