O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, negou a possibilidade de composição de seu projeto com a pré-candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na disputa presidencial de outubro. A rejeição do acordo para unificação ocorreu uma semana após os dois sinalizarem publicamente para a possibilidade de aliança eleitoral da centro-direita já no primeiro turno.\n“O Zema vai continuar com a campanha dele, e eu vou continuar com a minha. A conversa minha com o Zema foi no sentido de não continuarmos com esses desentendimentos dentre nós candidatos e que a centro-direita não pode chegar fragmentada no 2º turno”, afirmou Caiado na quarta-feira (03), em declaração durante entrevista ao podcast Iron Talks, em São Paulo, após ser questionado se aceitaria ser vice do mineiro.