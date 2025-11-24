Governador Ronaldo Caiado (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)\nO governador Ronaldo Caiado (UB) realizou a ablação por cateter na manhã desta segunda-feira (24). Segundo a assessoria, o procedimento foi bem-sucedido, mas ainda não há previsão de alta. "O governador encontra-se acordado, bem disposto, respirando espontaneamente, clinicamente estável e com evolução pós-operatória favorável", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final da reportagem).\nCaiado foi internado no último sábado (22) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a uma arritmia cardíaca. O caso foi anunciado algumas horas após o governador se manifestar sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (assista ao final da reportagem).\nSegundo o médico cardiologista Weimer Cardoso, a ablação cardíaca é minimamente invasiva e possui baixos riscos. Além disso, a recuperação costuma ser rápida - normalmente, de 24 a 48 horas após a intervenção, o paciente já recebe alta. O especialista também explicou que a intervenção envolve o mapeamento de toda a atividade elétrica do coração. "É um procedimento onde você, após identificar o foco de arritmia, vai posicionar cateteres e vai ablacionar, vai eliminar esse foco de arritmia", detalhou.