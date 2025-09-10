Na semana seguinte à divulgação de balanço das contas do Estado de Goiás que indicou déficit no primeiro semestre deste ano e prestes a fechar o projeto de lei do Orçamento (PLOA) para seu último ano de mandato, o governador Ronaldo Caiado (UB) reuniu secretários nesta terça-feira (9), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, para determinar controle de gastos e cortes em algumas ações previstas para 2026.\nO vice-governador Daniel Vilela (MDB), que assumirá o governo em abril do ano que vem, participou da reunião, que teve a presença de representantes das pastas com maiores orçamentos da gestão.\nO POPULAR apurou que, ao mesmo tempo em que há interesse de Caiado e Daniel em garantir entregas e resultados como vitrine para as eleições, aumentou a preocupação da cúpula do governo em preservar o discurso de austeridade e responsabilidade fiscal. O governador é pré-candidato à Presidência da República e o vice disputará a reeleição no grupo governista.