O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, propôs nesta segunda-feira (10) a criação de uma lei de terrorismo doméstico para enquadrar milícias e organizações criminosas como o PCC (Primeiro Comando da Capital) e na implantação de uma polícia com países vizinhos do Brasil.\nEle disse que, se eleito, vai convidar o promotor Lincoln Gakiya, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado de São Paulo, alvo de planos de ataques do PCC, para ser ministro de Segurança Pública.\nMais tarde, em conversa com empresários durante evento organizado pelo VIP Battistini, o presidenciável também afirmou considerar Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, como possível referência para a Fazenda.\nContinuidade e segurança dão o tom em convenção da base governista