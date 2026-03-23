O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), reafirmou, neste domingo (22), que não tem interesse na vaga de vice, caso o PSD escolha outro nome para disputar a Presidência da República. Caiado também acenou à sua base em Goiás, afirmando que, nos próximos nove dias, os últimos de seu mandato, dará prioridade às definições eleitorais locais.\n“O Ronaldo Caiado nunca se colocou para vice. É o meu perfil. Eu não posso de maneira nenhuma ser um vice, porque eu tenho um estilo que realmente... Eu tenho a certeza que não seria compatível com a minha história e a minha maneira de fazer política”, declarou.\n“Eu tenho o maior respeito por aquele que for escolhido, mas jamais me colocando na condição de vice. Isso não é a posição do Ronaldo Caiado”, completou o governador, em coletiva na chegada ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, onde acompanhou a corrida principal do Grande Prêmio do Brasil de MotoGP.