O governador Ronaldo Caiado (UB) encerra o ano pré-eleitoral com reforço do próprio protagonismo na futura escolha do candidato a vice-governador na chapa a ser encabeçada pelo atual vice, Daniel Vilela (MDB), que assume o governo no fim de março de 2026. Os posicionamentos baseados no conceito de “hierarquia” foram apresentados em conversas com aliados e discursos públicos, e voltaram a valorizar o nome do secretário geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, na bolsa de apostas entre os governistas.\nO auxiliar e primo do governador foi o primeiro nome citado nos bastidores para o posto, ainda em maio, por conta da proximidade e perspectiva de lealdade com Caiado, principalmente para o eventual cenário da eleição de 2030, em que Daniel não poderia ser candidato, caso seja eleito no próximo ano.