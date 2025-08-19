O governador Ronaldo Caiado (UB) definiu nesta segunda-feira (18) que ele próprio e os gestores estaduais que se apresentam para disputar a eleição presidencial de 2026 deverão manter as candidaturas mesmo no caso de não contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Caiado relativizou o peso da indicação bolsonarista na corrida nacional do próximo ano e apontou que “não existe reserva de mercado”.\nO goiano analisou o cenário de estruturação de múltiplas candidaturas da centro-direita durante entrevista à Globonews e também minimizou as críticas disparadas pelo filho de Bolsonaro e vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL). O parlamentar disse no domingo (17) que governadores de direita agem como “ratos” e “oportunistas” enquanto tentam herdar o espólio político de seu pai, que está inelegível e cumpre prisão domiciliar.