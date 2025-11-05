O governador Ronaldo Caiado (UB) voltou a relacionar diretamente a repercussão da megaoperação policial contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro à disputa presidencial de 2026, ao criticar declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O goiano atacou a afirmação do petista de que ocorreu “matança” durante a ação comandada pelo governo carioca e apontou que o presidente está “do lado do crime”.\n“Está vendo? Agora ficou claro. Essa é a verdadeira face do Lula. Ou seja: o Lula agora quer criminalizar a polícia do Rio de Janeiro. É assim, gente. Eu nunca me enganei. Se você quiser ficar do lado do crime, fique com o Lula e o Maduro. Se você quiser ficar do lado do bem, fique conosco, aqueles que realmente sabem combater a criminalidade, levar o estado ao crescimento e dar liberdade para as pessoas. Esse é o divisor de águas”, afirmou Caiado.