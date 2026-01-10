O governador Ronaldo Caiado (UB) defendeu nesta sexta-feira (09) o projeto de reestruturação da governança sobre o transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia e afirmou não entender as críticas feitas pelo prefeito Sandro Mabel (UB). Caiado contou que, apesar da divergência na medida, mantém conversas frequentes com Mabel e antecipou que o estado buscará “se proteger”, caso a legislação seja mesmo judicializada.\n“Isso é uma decisão (buscar a Justiça) que cabe a ele (Mabel) decidir, não a mim. As minhas decisões eu as tomo. As decisões outras eu aguardo para que realmente o estado também se proteja das condições que ele precisa ter, arcando com algo que é inédito no Brasil”, afirmou o governador ao valorizar a maior participação do governo no subsídio que mantém a tarifa ao usuário em R$ 4,30.