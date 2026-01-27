O governador Ronaldo Caiado (UB) voltou a defender, nesta segunda-feira (26), a aliança com o PL em Goiás, com a ocupação de uma das vagas para candidatura ao Senado, e evitou conflito direto ao comentar as declarações do senador Wilder Morais (PL). O parlamentar manteve a própria pré-candidatura ao governo estadual, rejeitou a composição com a base governista e apontou que o MDB, do vice-governador Daniel Vilela, seria um partido “da esquerda”.\n“Eu não vou discutir uma fala, uma ponderação de um senador da República que conhece muito bem a nossa trajetória de vida. Eu sou o mais antigo opositor ao Lula no Brasil. Não sou político de ocasião”, apontou Caiado em resposta ao POPULAR no lançamento da plataforma IA Contra o Crime, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.\nO governador avaliou as primeiras declarações públicas de Wilder Morais, que rejeitou no sábado (24) a possibilidade de aliança com a base do governo para apoiar à pré-candidatura de Daniel Vilela ao Palácio das Esmeraldas. O presidente estadual do PL reafirmou a intenção de lançar projeto próprio ao governo estadual, em discurso e vídeo gravado durante o evento Rota 22, em Iporá.