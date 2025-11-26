O governador Ronaldo Caiado (UB) recebeu alta hospitalar, na manhã desta quarta-feira (26), após passar por uma ablação por cateter há dois dias para o tratamento da arritmia no coração, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o comunicado médico, ele teve uma evolução clínica favorável, mantendo uma boa resposta ao tratamento.\nO novo boletim divulgado pela assessoria do governo descreveu que Caiado seguirá "em acompanhamento ambulatorial, conforme rotina recomendada".\nCaiado estava internado desde a tarde de sábado (22). Na segunda-feira (24), ele passou por uma ablação por cateter, e no dia seguinte, seguiu estável sem apresentar fibrilação atrial. Na ocasião, os médicos disseram que o fluxo sanguíneo estava equilibrado e sem intercorrências nas últimas 24 horas.\nRonaldo Caiado é internado após apresentar arritmia cardíaca