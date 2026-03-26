Otimista com a escolha de seu nome como pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, o governador Ronaldo Caiado foca o discurso em sua “independência” para se colocar como alternativa à polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em coletiva de pouco mais de dez minutos nesta quarta-feira (25), repetiu por sete vezes o termo “independente”, afirmando ser o único com essa característica.\nCaiado afirmou ainda que a disputa presidencial não pode ser revanche de 8 de janeiro, em referência aos atos golpistas de 2023. “Não podemos admitir. Eleição não é revanche de 8 de janeiro. Eleição deverá ser aquilo que realmente a sociedade espera de um presidente da República. O que se espera é saber quem é capaz de ofertar segurança, educação, saúde, programa social, equilíbrio fiscal, autoridade moral. Essa é a linha.”