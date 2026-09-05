Diante da queda indicada em três pesquisas de intenções de voto divulgadas esta semana na corrida à Presidência da República, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) intensifica estratégias para tentar reverter a desidratação, com aposta na experiência, em anúncio de “notáveis” para a equipe de governo, discurso anticorrupção e resultados da gestão em Goiás, especialmente na segurança pública. Em meio ao rápido crescimento do psiquiatra e escritor Augusto Cury (Avante) na disputa, Caiado também passou a explorar o perfil neófito do adversário.\nCientistas políticos ouvidos pelo POPULAR consideram remota a chance de reversão do cenário e analisam erros e acertos da campanha do goiano. O baixo desempenho nas sabatinas, especialmente do Jornal Nacional, e no debate da TV Band é apontado como um dos fortes motivos para o aumento da rejeição a Caiado.