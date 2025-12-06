O governador Ronaldo Caiado (UB) manteve a pré-candidatura própria à Presidência da República nesta sexta-feira (05) depois do anúncio de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) definiu pelo lançamento do filho mais velho e senador, Flávio Bolsonaro, na corrida pelo Palácio do Planalto. O goiano afirmou que respeita da decisão e que continuará o trabalho para reforçar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\n“É uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com sua família, e cabe a todos nós respeitá-la. Ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros”, definiu Caiado, em nota.\nFlávio Bolsonaro afirmou ter sido escolhido pelo pai para ser o candidato do PL à Presidência da República. “É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, declarou pelas redes sociais.