O governador Ronaldo Caiado (PSD) rejeitou nesta quarta-feira (18) a possibilidade de contribuição dos governos estaduais em iniciativa proposta pelo governo federal para zerar a cobrança de ICMS sobre o óleo diesel, em resposta à alta causada pelo conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O goiano aponta que as gestões regionais têm sido “duplamente oneradas” pelo aumento no preço do combustível e afirma que a União fez a proposta com base em receita adicional que terá com o recém-criado imposto sobre a exportação.\n“Os governadores não tem como criar imposto de exportação como o governo federal criou para compensar aquilo que ele está abrindo mão do PIS e COFINS. É lógico que os estados não podem entrar com essa parcela de contribuição, já que o governo federal já está criando um imposto alternativo, que não divide com os estados e já chega direto para ele lá dentro do Tesouro”, afirmou o governador ao SBT News.