O candidato à Presidência da República do PSD, Ronaldo Caiado começou a campanha eleitoral, neste domingo (16), em Águas Lindas de Goiás (Entorno do Distrito Federal), reafirmando suas bandeiras e repetindo seu slogan nos atos - entre eles o de que “devolverá o Brasil aos brasileiros”. Ainda atacou, sem citar nomes, o senador Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente pelo PL-RJ, dizendo que “não adianta” lançar um candidato que vai ter que “ficar explicando seus problemas”.\n“No primeiro turno é que realmente a população vai ter que escolher quem é que vai enfrentar o Lula no 2º turno. E não adianta você lançar um candidato que, ao chegar lá, vai ficar explicando os seus problemas. Não ganha eleição”, afirmou o presidenciável do PSD.\nAo lado do candidato à reeleição ao governo estadual, Daniel Vilela (MDB), e de candidatos da base aliada, Caiado disse ter escolhido o Entorno para dar o pontapé à campanha presidencial sobretudo pelo histórico de altos índices de violência na região. “Fiz questão para mostrar que quando se tem coragem e autoridade moral você devolve o território à população que aqui habita”, afirmou, citando obras de sua gestão e se dizendo “ficha limpa”.