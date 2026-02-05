O governador Ronaldo Caiado (PSD) retomou nesta quarta-feira (04) a articulação para derrubar o aumento de tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos goianos exportados, desde agosto de 2025. Apesar da retirada da maioria das cadeias inicialmente atingidas pelo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump, restam ainda cobranças elevadas para a exportação de vermiculita e de açúcar orgânico.\nEm Washington desde terça-feira (03) para eventos organizados pela Secretaria de Estado do governo norte-americano sobre a exploração e processamento de minerais críticos, Caiado aproveitou para realizar reunião sobre a possível redução na taxação de 50% sobre os produtos. O encontro ocorreu na Câmara de Comércio dos EUA.\n“Fui convidado para todos esses eventos para tratar especificamente sobre minerais críticos. Vamos tratar também de dois outros assuntos que estão sob o tarifaço que foi implantado. Vários outros produtos foram retirados, mas permaneceu a vermiculita, que é um mineral, e também a tributação acima junto ao açúcar orgânico, que tem os Estados Unidos como maior consumidor”, afirmou o governador em vídeo publicado nas redes sociais.