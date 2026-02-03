Antes de viajar aos Estados Unidos nesta segunda-feira (2) e preocupado com demandas de poderes e órgãos autônomos do Estado sobre o Orçamento deste ano, o governador Ronaldo Caiado (PSD) realizou a primeira reunião para discutir o novo teto de gastos, conforme regras do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O encontro com os representantes dos órgãos e suas equipes técnicas ocorreu no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sem inclusão na agenda oficial.\nGovernistas afirmam que Caiado convocou a reunião no domingo (1º) para tentar conter o aumento de pedidos dos poderes e órgãos por créditos suplementares no Orçamento, que somariam cerca de R$ 300 milhões apenas no mês de janeiro. O governador foi para Washington, a convite da embaixada dos EUA no Brasil, para reunião sobre minerais críticos, e deve voltar na quarta-feira.