O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), reafirmou nesta quarta-feira (31) a decisão de acionar a Justiça contra a lei complementar (número 122/2025) que altera o sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia. A lei foi sancionada na noite de terça-feira (30) pelo governador Ronaldo Caiado (UB) sem qualquer alteração no texto, aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no dia 22 de dezembro.\nMabel manifestou ao POPULAR no dia 24 a expectativa de que o governador vetasse o trecho que estadualiza a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), antes pertencente à estrutura da capital. O comando da companhia deixa de ser alternado entre Prefeitura de Goiânia e governo e passa a ser apenas da administração estadual.\n“Eu tenho a obrigação, como prefeito, de defender a cidade. Essas mudanças representam um risco de retrocesso no sistema de transporte”, afirmou o prefeito após a sanção, repetindo que questionará as mudanças na Justiça.