O governador Ronaldo Caiado (PSD) e o vice-governador e pré-candidato ao Palácio das Esmeraldas, Daniel Vilela (MDB), mantiveram nesta quarta-feira (18) a esperança de confirmar a aliança com o PL em Goiás para a disputa da eleição estadual deste ano. Caiado apontou que ainda não teve a resposta aguardada desde os últimos contatos que teve com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e espera receber uma definição sobre o assunto em nova conversa, ainda sem agenda definida, com o pré-candidato à Presidência.\nApesar de não avaliar diretamente, as declarações do governador respondem à visita do senador Wilder Morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último sábado (14), na Papudinha, no Distrito Federal. O presidente do partido confirmou que teria recebido o aval do líder para “seguir em frente” com a pré-candidatura própria ao governo, enquanto que o deputado federal Gustavo Gayer (PL) usou as redes sociais para rebater o senador e chamá-lo de “mentiroso”, o que colocou em evidência o racha no PL goiano.