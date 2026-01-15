A primeira rodada da pesquisa Genial/Quaest do ano eleitoral, publicada nesta quarta-feira (14), mostra que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), ainda tem como o principal desafio tornar-se conhecido no País. Pré-candidato à Presidência da República, o goiano é desconhecido por 51% dos eleitores. Além disso, os índices de intenção de voto de Caiado continuam baixos, oscilando entre 3% e 4%. (Veja o quadro).\nNa comparação com outros sete possíveis candidatos ao Palácio do Planalto, Caiado aparece em 5º lugar no grau de conhecimento. A última rodada da pesquisa, realizada em dezembro do ano passado, mostrou que ele era desconhecido por 50% do eleitorado. Nesta nova medição da Genial/Quaest, o goiano teve variação positiva, dentro da margem de erro.\nO índice de rejeição também foi medido. O instituto mostra que 36% dos entrevistados dizem conhecer Caiado, mas não votariam no goiano para presidente da República; enquanto apenas 13% afirmam que o conhecem e votariam nele para chefiar o Executivo nacional.