O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, há quatro dias, onde se recupera de uma ablação por cateter, realizada na segunda-feira (24), para tratamento de fibrilação atrial (um tipo de arritmia).
Em nota publicada nesta terça (25), às 15h30, o hospital informou que o governador tem boa evolução no pós-operatório. De acordo com o Vila Nova Star, Caiado está clinicamente estável, sem arritmias, hemodinamicamente equilibrado e sem qualquer intercorrência em 24 horas.
O hospital afirmou ainda que a alta está prevista para os próximos dias. A coordenadora da equipe médica em São Paulo é a cardiologista goiana Ludhmila Abrahão Hajjar.