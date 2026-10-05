O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) não teve êxito no projeto de se constituir como terceira via na disputa presidencial. Prevaleceu a polarização com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguindo na disputa em segundo turno.\nCaiado foi perdendo força a partir do momento que os eleitores que votavam na reeleição de Daniel Vilela (MDB) e votavam no presidenciável goiano no nível nacional começaram a escolher outros candidatos, principalmente Flávio Bolsonaro, analisa o cientista político Pedro Pietrafesa. Ele diz que Caiado não conseguiu trazer o campo conservador, do qual também faz parte, para votar nele.\n“Caiado não conseguiu se colocar como uma terceira via, como alguém que seria melhor do que o Flávio Bolsonaro no campo conservador para conquistar votos, inclusive aqui em Goiás. Então, não decolou em nível nacional e a campanha não decolou no estado, ficando atrás do Flávio Bolsonaro, ficando atrás do Lula nas intenções de voto”, comenta o analista.