O candidato a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) fez “uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal (STF)” para, diante do contexto eleitoral, derrubar sigilos de processos relacionados à fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao caso Master e à operação Carbono Oculto. A declaração foi feita na noite desta terça-feira (25), em entrevista aos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli, após o Jornal Nacional, na TV Globo. A emissora está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Presidência.\nO tema foi tratado por Caiado em suas considerações finais. O pessedista destacou que a abertura de detalhes destes casos é importante para evitar “surpresas”. “Para que nós não fossemos amanhã enganados. Pessoas envolvidas em graves crimes, que amanhã pudessem ser eleitas”.